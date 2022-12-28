محرز يقود تشكيلة السيتي أمام ليدز

أعلن فريق مانشستر سيتي الانجليزي منذ قليل عن تشكيلته الأساسية للمواجهة المُقررة أمام ليدز يونايتد.

وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد إسم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، للمرة الثانية على التوالي.

وذلك بعد خوضه كامل أطوار مواجهة السيتي أمام ليفربول في ثمن نهائي منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وتنطلق المواجهة التي تندرج لحساب الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز بداية من الـ21:00.