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محرز يقود تشكيلة السيتي في مواجهة أرسنال

الرياضة
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محرز يقود تشكيلة السيتي في مواجهة أرسنال
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، في المواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد، بنادي أرسنال.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها غوارديولا، هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويراهن مدرب السيتي، على لاعبه الدولي الجزائري، من أجل تحقيق فوز جديد، وتعزيز رصيد الفريق بثلاثة نقاط أخرى من هذه المباراة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=962673

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