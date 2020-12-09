محرز يقود تشكيلة السيتي في مواجهة مارسيليا

دفع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا باللاعب الدولي الجزائري رياض محرز اساسيا في مباراة اليوم امام أولمبيك مارسيليا.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي فريق أولمبيك مارسيليا أمسية اليوم بملعب الإتحاد في إطار الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو ضامن التأهل رسمياً إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وذلك منذ الجولة الرابعة فى البطولة حيث تعتبر مباراة اليوم هى مباراة تحصيل حاصل. ولكن يطمح غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مواصلة الانتصارات والتأهل كأول المجموعة.

التشكيلة الأساسية:

ستيفن، ووكر، غارسيا، لابورت، آكي، فرناندينيو، غوندوغان، بيرناردو، فودين، محرز، توريس.