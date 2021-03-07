محرز يقود تشكيلة السيتي في مواجهة مانشستر يونايتد

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانسيتر سيتي، والتي ستواجه أمسية الايوم الأحد، نادي مانشستر يونايتد.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها غوارديولا، هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

وضمن قائد الخضر مكانة أساسية في هذا الداربي، بالنظر لتألقه في المباريات الماضية أين كان حاسما رفقة مانشستر سيتي.

يذكر أن هذه المواجهة التي سيتضيف فيها مانشستر سيتي، اليونايتد، تدخا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.