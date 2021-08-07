محرز يقود تشكيلة السيتي في مواجهة ناديه السابق ليستر

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز على رأس التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم السبت نادي ليستر سيتي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويعول مدرب السيتي بيب غوارديولا، على نجمه الجزائري، للفوز بهذه المباراة، أمام ليستر، لحساب الدرع الخيرية.

يدكر أن رياض محرز، تألق بشكل لافت خلال فترة التحضيرات الصيفية التي أجراها رفقة ناديه مانشستر سيتي، وأبدة جاهزية كبيرة للموسم الجديد.