محرز يقود تشكيلة السيتي في نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام

الرياضة
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محرز يقود تشكيلة السيتي في نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية، لناديه مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الذي سيجمعهم اليوم الأحد، بتوتنهام.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويعول بيب غوارديولا، على جاهزية الدولي الجزائري، لقيادة السيتي للفوز بهذا النهائي والتويج بهذه الكأس.


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