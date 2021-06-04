محرز يقود تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

زين النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لموسم 2020-2021، الخاصة بأفارقة أوروبا، والتي ضمت اسم رياض محرز.

وسجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب غلادباخ الألماني، تواجده هو الآخر ضمن قائمة البدلاء في تشكيلة الموسم.

وضمت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا، والتي كشفت عنها صحيفة “فرانس فوتبول” أسماء كل من:

إدوارد ميندي (السنغال- تشيلسي)، أشرف حكيم (المغرب- إنتر)، كاليدو كوليبالي (السنغال- نابولي)، إدمون تابسوبا (بوركينا فاسو- ليفركوزن)، رينيلدو (موزمبيق- ليل)، أمادو حيدارا (مالي – لايبزيغ)، فرانك كيسي (ساحل العاج – ميلان)، إيلز بيبو (توجو – هوفنهايم)، رياض محرز (الجزائر – مانشستر سيتي)، يوسف النصيري (المغرب – إشبيلية) ، محمد صلاح (مصر – ليفربول).

البدلاء: بونو (المغرب)، بوبيندزا (الجابون)، بن سبعيني (الجزائر)، كاكوتا (الكونغو)، نديدي (نيجيريا)، سيمي، أونواتشو (نيجيريا).