محرز يقود مانشستر سيتي للعودة بالتعادل من ألمانيا

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للعودة بالتعادل من ملعب “ريدبول ارينا” أمام مستضيفه لايبزيغ.

وسجّل رياض محرز الهدف الوحيد لفريقه في الدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا في الدقيقة 26. كما وصل رياض إلى رقم جديد في مشواره الإحرتافي بتسجيل 75 هدف.

وعلى غير العادة منح المدرب بيب غوارديولا الفرصة كاملة لمهاجم الخضر الذي أكمل التسعين دقيقة بعدما كان يستبدله في الشوط الثاني في آخر المباريات.

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