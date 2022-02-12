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الرياضة

محرز يقود مانشيستر سيتي لفوز برباعية أمام نورويتش سيتي

بقلم عزيز طالبي
محرز يقود مانشيستر سيتي لفوز برباعية أمام نورويتش سيتي
رياض محرز
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تمكّن الدولي الجزائري رياض محرز من قيادة مانشيستر سيتي لتحقيق فوز عريض على نورويش سيتي في الجولة 25 من البريمرليغ.
وشارك محرز أساسيا في المباراة التي جرت بملعب “كارو رود”. لكنه لم يفلح في تسجيل أي هدف من الأهداف الأربعة التي سجلها كل من فودن وستريليغ الذي سجّل ثلاثية كاملة.
كما قدم محرز ما عليه أداء جيّد رغم عدم تعزيز رصيده التهديفي مع السيتيزنس.
وقدّم محرز تهانيه بعد المباراة مباشرة إلى الهداف رحيم، أين تنقل له مباشرة بعد صافرة الحكم و تبادل معه أطراف الحديث.

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كشفت صحيفة “ميرور” أن إدارة مانشيستر سيتي تتواجد في حيرة من أمرها بشأن تجديد عقد رياض محرز أو تسريحه.
وقالت أن مشكل تقدم السن لقائد الخضر محرز قد يعيق بقائه في بريطانيا. بحكم أنه سيبلغ 32 من العمر عند إنهاء تجربته الأولى.
كما أضافت أن السيتي قد لا يجدّد للاعب الذي بقي من عقده سوى 16 أشهر.
وتدرس إدارة السيتي حسب ذات المصدر. إمكانية تسريح النجم الجزائري في وقته المحدّد. أين تترقب تقديم باريس سان جيرمان بعقد جديد للاعب. والذي يعتبر المنفذ الوحيد للبريطانيين لإعلان الطلاق مع رياض. والإستفادة من الجانب المالي.
يذكر. أن محرز عاد بقوة في الجولات الأخيرة. أين أصبح الرقم واحد في السيتي حاليا.

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