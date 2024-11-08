محرز يقود هجوم الأهلي السعودي في مواجهة الرائد

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الأهلي السعودي، فريق الرائد، ضمن الدوري السعودي.

وكشفت إدارة نادي الأهلي السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسيىة لهذه المباراة والتي ضمت اسم محرز.

ويعول مدرب الأهلي السعودي، على نجمه الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز على الرائد، بالنظر للمعنويات العالية التي يتواجد عليها بعد الثنائية التي سجلها في مباراتهم الأخيرة أمام نادي الشرطة العراقي، ضمن دوري أبطال آسيا.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، ضد الضيف فريق الرائد، تدخل ضمن الجولة الـ10 من الدوري السعودي.