محرز يقود هجوم الأهلي في إفتتاح دوري روشن السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أمس الأربعاء، عن إعداد مدرب الأهلي ماتياس يايسله، خطط الهجومية تحسبا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وحسب موقع “الرياضية” أمس الأربعاء، فإن المدرب يايسله قرر الإعتماد على الثلاثي في الخط الهجومي لنادي الأهلي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو، ورياض محرز، وسانت ماكسيمان.

وذلك برسم المواجهة الإفتتاحية لدوري روشن السعودي، غدا الجمعة، ضد نادي الحزم، والتي ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت الجزائري.

يجدر الإشارة، ستكون هذه المواجهة الأولى لنادي الأهلي بعد الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن.