محرز يقود هجوم الأهلي في مواجهة الهلال

تواجد الجناح الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، ضمن تشكيلة فريقه الأساسية الأهلي، في مواجهة المنافس الهلال.

في إطار الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. التي سيحتضنها ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وقرر مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، تجديد ثقته في الجناح الجزائري، تحسبا لهذه المواجهة المهمة أمام الهلال. بعد تألقه في المواجهة الأخيرة أمام الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة حاسمة في المواجهة التي إنتهت بثنائية نظيفة لصالحه الفريق السعودي.