محرز يقود هجوم الاهلي في مواجهة التعاون

يواجه الدولي الجزائري، رياض محرز، أمسية اليوم الأربعاء، رفقة ناديه الأهلي، فريق التعاون، لحساب دوري روشن السعودي.

وكشفت إدراة نادي الأهلي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت اسم محرز.

ويعوّل مدرب الأهلي السعودي، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجمه الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، بفريق التعاون، تدخل ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.