محرز يكتب التاريخ من جديد ويضرب الحاقدين في مقتل!

واصل الدولي الجزائري رياض محرز، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، وهذا بعد إختياره في القائمة النهائية لجائزة الكُرة الذهبية 2019.

وتُعتبر هذه ثاني مرة يتواجد فيها صاحب القدم اليُسرى السحرية، مع أفضل اللاعبين في العالم، بعد سنة 2016، في إنجاز ليس بالهين.

وإحتل نجم ليستر سيتي حينها الصف السابع من الترتيب العام، في أفضل نتيجة للاعب جزائري وعربي على مر التاريخ.

ويأتي إختيار إبن سارسال في تصنيف “البالون دور”، تزامنا مع تتويجه بلقب أفضل لاعب في مانشستر سيتي، خلال الشهر الماضي.

وجاءت كل هذه الإعترافات لقائد الخضر من صفوة الكُرة العالمية، في وقت لا يزال بعض الجزائريين يرفضون الإقرار بعُلو كعبه.

ويتذكر الجميع التصريحات القوية التي أطلقها جمال بلماضي دفاعا عن رياض، أمام الإنتقادات غير المنطقية التي كان يُصدرها في حقه من وصفهم بعدها بمجرمي السمعي البصري.

يُشار بأن السنة الجارية كانت تاريخية بالنسبة للجناح الطائر، والتي شهدت فوزه بجميع الألقاب الممكنة ما عدا رابطة الأبطال الأوروبية.