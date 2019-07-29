محرز “يكتسح” مواقع التواصل الإجتماعي بأرقام خيالية

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة sense Consiel المتخصصة في الرقمنة، أن الخضر اكتسبوا شعبية كبيرة خلال “الكان” على شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث إعتمد القائمون على الدراسة إستخدام أدوات مبتكرة لفحص وتحليل نشاطات لمُحاربي الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وإستخراج الاتجاهات الرئيسية.

و كشفت المصدر عن تواجد رياض محرز في الصدارة كالأكثر شعبية على جميع شبكات التواصل في الجزائر، مثل الفاسبوك،تويتر وإنستغرام.

ويمتلك اليساري “7.2 مليون” معجب، يليه عدلان قديورة بـ”3.3″ مليون ثم سفيان فغولي بـ 2.9 مليون معجب.

وتمكن “الأفناك” من جلب أكثر من 368 ألف معجب جديد في شهر واحد فقط على الفايسبوك.

ويتصدر محرز الترتيب أيضا في فئة المنشورات الأكثر جاذبية, ليتجاوز 7.7 مليون من التفاعلات المُحصلة عن منشوراته خلال البطولة.