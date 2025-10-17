محرز يكتفي بالتعادل رفقة الأهلي أمام الشباب في الدوري السعودي

اكتفى فريق الأهلي السعودي بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام الشباب، في مباراة شهدت مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز أساسيًا قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 69.

ورغم غيابه عن التسجيل أو التسديد، قدّم محرز أداءً جماعيًا لافتًا، حيث صنع أربع فرص سانحة للتسجيل، ونجح في تنفيذ عرضيتين دقيقتين، إضافة إلى أربع تمريرات طويلة ناجحة بنسبة مئة بالمئة. كما فاز في صراعين بدنيين من أصل أربعة، بينما لم يتمكن من تجاوز منافسيه في محاولات المراوغة.

تعادل حافظ به الأهلي على موقعه في جدول الترتيب، وسط طموحات كبيرة بتحسين الأداء الهجومي في الجولات المقبلة.