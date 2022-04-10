محرز يكتفي بالتعادل رفقة السيتي أمام ليفربول في لقاء ناري

شارك الدولي الجزائري رياض محرز في المباراة المثيرة التي جمعت فريقه مانشيستر سيتي أمام الضيف ليفربول بملعب الإتحاد.

كما إنتهت المباراة على إثر التعادل بهدفين في كل شبكة. التي شارك فيها بشكل احتياطي مكان ستيرلينغ في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني.

وقدّم محرز ما عليه خلال ربع ساعة الأخيرة رغم شحّ الفرص التي وصلته من قبل زملائه.

كما أضاع قائد الخضر فرصة سانحة للتهديف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. أين كاد أن يعيد هدفه الشهير رفقة الخضر امام نيجيريا في كان 2019.

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