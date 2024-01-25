محرز يكشف أسباب الإخفاق في “الكان”

تحدث نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، عن أسباب فشل الخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال القائد رياض محرز، اليوم الخميس، لموقع النهار أونلاين، بعد العودة لأرض الوطن:”لم نقدم مستوى جيد، ولم نكن في مستوى الطموحات في “الكان””.

وأضاف المتحدث:”أخفقنا في تسختين متتاليتين من “الكان”، وهذا التحدي الثالث الذي نفشل فيه، لقد حققنا سلسلة إنتصارات لفترة طويلة”.

وتابع ذات المتحدث:”هذه هي كرة القدم هناك فوز وخسارة، وتخسر مباريات أكثر من التي تفوز بها، وهذا هو الواقع “.

كما كشف رياض محرز عن أسباب فشل المنتخب الوطني في نسختين مُتتاليتين من “الكان” بالقول:”حقيقة لا أعلم سبب هذا الفشل”.

وأوضح محرز:”نمتلك تعدادا جيدا يتضمن أفضل وخيرة اللاعبين في الجزائر، أعتقد أن بعض الصُحفيين، كانوا ضدنا ومارسوا علينا ضغطا سلبيا”.

ولكن ليس هذا السبب الذي جعلنا نخسر المباريات، وأعترف أننا كنا سيئين في الميدان”.

وختم رياض محرز بالقول: “أتأسف على الضغط السلبي الذي مارسته وسائل الإعلام، بترشيحنا دائما للتتويج بكأس إفريقيا وكأننا متعودين على التتويج بالكان، متجاهلين المنافسين الآخرين دائما”.

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