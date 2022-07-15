محرز يكشف الأسباب الحقيقية وراء تمديد عقده مع مانشستر سيتي

ابدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي إلى غاية 2025 في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال محرز في تصريح له لقناة مانشستر سيتي التي نشرت عبر الصفحة الرسمية في الفايسبوك: “السيتي هو الفريق الوحيد الذي رأيت أني قادر على حمل قميصه في المستقبل، بصراحة أنا سعيدا جدا”.

كما أضاف “لعبت عدد من المباريات القوية، وأريد اكتساب خبرة أكبر، بصراحة لقد أمضيت وقتا جميلا سابقا”

و أردف :”سجّلت حضوري مع السيتي سابقا و سأعمل على التأكيد، لقد مرّ وقت طويل جدا مليء بالألقاب”.

وختم “عقلية اللاعبين هنا في السيتي إحترافية وجيّدة. والطاقم الفني جميعا. شعرت أن الجميع سعيد في التعامل معي، لهذا اتخذت هذا القرار”.

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