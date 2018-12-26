محرز يكشف الصعوبات التي تعترضه مع “السيتي”!

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأنه واجه صعوبات كبيرة، منذ وصوله لـ”مانشستر سيتي”.

وقال في هذا الشأن :”عندما تصل لفريق جديد، فإنك وبصفة آلية، ستجد صعوبات للتأقلم، وهذا أمر طبيعي من وجهة نظري”.

ليردف :”الأشهر الستة الأولى كانت مُعقدة كثيرا، خاصة وأننا أمام إلزامية الفوز في جميع المُباريات، وهذا تحد ليس بالسهل تماما”.

وظهر الجناح الطائر، مُقتنعا، بُقدرته على العودة إلى الواجهة في قادم الخرجات مع “السكاي بلوز”، وهو المُتراجع في الآونة الأخيرة.