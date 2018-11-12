محرز يكشف المأكولات التي لا يمكنه الإستغناء عنها

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، عن أفضل المأكولات بالنسبة له، والتي لا يمكنه الإستغناء عنها في بيته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، حوار مقتضب مع محرز، أين أجاب نجم الخضر، عن المأكولات التي تتواجد دائما في ثلاجته بالبيت.

ورد رياض محرز عن هذا السؤال، كاشفا أنه لا يستغني عن الحليب، الياغورت، والعصائر.