محرز يكشف حقائق جديدة تتعلق بنكسة كان 2017!

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن حقائق جديدة متعلقة بتراجع مستوى المنتخب الوطني سنة 2017، والخروج المبكر من أمم إفريقيا.

وتحدث محرز في تصريح لـ DZFOO عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب جزائري لسنة 2019:

“كانت فترة صعبة بعد الإقصاء من منافسة كأس أمم إفريقيا سنة 2017، البعض يعتقد أننا لا نبالي بالهزائم ، لكل كل ما في الأمر أن المحيط لم يكن جيدا، أنا لا أتحدث عن الأمور الإدارية، بل أتحدث عن محيط الهزائم المتتالية، كل هذا أثر علينا”.

“شعرت أنني متسبب في كل تلك الهزائم، ليس أنا فقط، ولكنني كنت أشد المتأثرين، لأنني كنت اللاعب القادر على صنع الفارق والعديد من المتتبعين كانوا ينتظرون الكثير مني، لكن في سنتين لم أقدم ما كان يتوجب مني لكن هذا هو عالم كرة القدم وهي عبارة عن تجربة والحمد لله الأمور تحسنت الآن”.