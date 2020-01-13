محرز يكشف حقائق مثيرة: “اللاعبون هو من جلبوا بلماضي للمنتخب”!

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن حقائق مثيرة متعلقة بقدوم الناخب الوطني جمال بلماضي على رأ العارضة الفنية للخضر.

وتحدث محرز في تصريح لـ DZFOO عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب جزائري لسنة 2019:

“جمال لم أكن أعرفه مقارنة باللاعبين الآخرين، لكنني كنت أرغب في قدومه لتدريب المنتخب بإعتبار ما سمعته عنه”.

“أعرف حبه الكبير للبلاد ونحن بدورنا ضغطنا قليلا من أجل قدومه للمنتخب، والحمد لله لقد تم الأمر وأنتم ترون النتائج الآن”.

“صحيح أن بلماضي يعرف المحيط جيدا، ولكن لم يكن يعرف كل التفاصيل، لقد كانت البداية صعبة عليه في البداية ولكن لديه شخصية قوية وعرف كيف يصنع فريق وليس بعض الفرديات ونحن بدورنا إتبعنا نصائحه لأننا نتقاسم نفس وجهات الرأي”.

“أنا شخصيا لدي علاقة خاصة معه، لأننا نتقاسم نفس وجهات النظر كما أننا نحب كرة القدم، لذلك إنسجمنا”.