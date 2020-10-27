محرز يكشف سبب البداية المتعثرة لـ “مانشستر سيتي”

الرياضة
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محرز يكشف سبب البداية المتعثرة لـ “مانشستر سيتي”
بقلم أمير بهلول

كشف “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” عن سبب البداية المتعثرة للفريق مؤكدا أنه على الجميع أن يكون جاهزا للتحديات.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “من الواضح أن إنطلاقتنا لم تكن مثالية، ولكن بداية الموسم أيضا لم تكن طبيعية”.

وأضاف: “علينا التكيف مع هذا الوضع، نحن محترفون ونعيش مثل الجميع (في إشارة لفيروس كورونا)”.

وتابع: “نلعب كل 3 أيام، الجميع منهك لذلك علين أن تتكيف مع ذلك وتسعى دائما لتقديم الأفضل”.

في حين ختم كلامه: “الكل يعرف أننا هنا للعب عندما يعتمد المدرب علينا، يجب أن نكون مستعدين سواء كنا متعبين أم لا”.


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