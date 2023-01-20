محرز يكشف سر تألقه في الفترة الحالية مع السيتي

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، سر تألقه في الفترة الحالية مع ناديه مانشستر سيتي، بعد فوزهم الأخير على توتنهام.

وعلق محرز، على تغريدة صديقه لاعب الرغبي الأمريكي داريوس سنو، الذي خاطب محرز قائلا: “رياض أنت الأفضل عندما ترتدي قفازات”.

كما رد الدولي الجزائر على هذه التغريدة ممازحا صديقه: “نعم من المؤكد أن السر في القفازات”.

يذكر أن رياض محرز، منح الفوز لناديه مانشستر سيتي، أمس الخميس، في مواجهة توتنهام، بتسجيله هدفين، ومنحه تمريرة حاسمة.