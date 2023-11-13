محرز يكشف سر تألقه في ترويض الكرة

تحدث قائد الخضر رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، عن امكانياته الخارقة في ترويض الكرة، كاشفا سره في ذلك.

ووصرح محرز، في حوار لصحيفة “ليكيب”: “طريقة ترويظي للكرة هي حركة عفوية، لم اتدرب على هذا الأمر”.

كما أضاف: “هناك عدة أشياء يجب أخذها بعين الإعتبار، حساسية القدم، توقع حركة المنافس، والأهم هو مسار الكرة”.

وتابع رياض محرز، عليك أن تشعر بكل شيء، لانك لست في مأمن من الكرات الدائرة، خاصة إذا كان ترويضك طويلا جدا”.