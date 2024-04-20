محرز يكشف طموحاته المستقبلية مع الأهلي السعودي

أبرز الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، الطموحات الكبيرة التي يسعى بلةغها الموسم المقبل المقبل مع فريقه.

وكشف رياض محرز، في تصريح للموقع الرسمي للأهلي: “الدوري السعودي جيد، وسينمو أكثر موسما بعد موسم، وأتوقع أن يكون الأهلي أفضل في العام المقبل”.

كما أضاف: “أتمنى أن ننافس على لقب الدوري الموسم المقبل، وأن نتأهل لدوري الأبطال، ومحاولة الذهاب بعيدا”.

وتابع رياض محرز: “أتمنى أن أفور بلقب الدوري مع الأهلي، ويوما ما، بالإضافة لدوري الأبطال، لم لا”.