محرز يكشف عن تفاعل اللاعبين مع طريقة عمل ماجر!!

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز، بأن جميع عناصر النُخبة الوطنية مُجبرة على تقبل خيارات وقرارات المُدرب، رابح ماجر والتأقلم معها.

وصرح خلال المنطقة المُختلطة التي عقدها “الخضر” بمدينة “غراز” :”نحن لاعبون مُحترفون، ولحسن الحظ ونحن نستمع لنصائح أعضاء الطاقم الفني”.

ليرد بخصوص الخطة التكتيكية الجديدة التي وضعها صاحب الكعب الذهبي :”نحن نُحاول التأقلم مع الرسم التكتيكي الجديد الذي وضعه المُدرب”.

ليواصل :”مع ماجر نعمل جيدا، وهو يُحاول إيجاد الطريقة الأنسب، وهو يستغل المُباريات الودية لذلك”.

وختم :”الأهم في نهاية المطاف هو أن نكون جاهزين في شهر سبتمبر الذي سنلعب فيه لقاءً رسميا”.