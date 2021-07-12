محرز يكشف عن سرّ نجاحه في مشواره الكروي

كشف النجم الجزائري “رياض محرز” عن سر نجاحه في مشواره الكروي مؤكدا على ضرورة المثابرة على النجاحات وهذا لن يكون سوى بالعمل اليومي والجدي من أجل الحصول على أفضل النجاحات

وقال “محرز” في تصريحاته: “هذه هي كرة القدم، عليك دائما أن تنظر إلى الأمام فالجماهير لا تنظر إلى الماضي، بل ما يهمها هو الحاضر، إذا كنت قد فزت سابقا فعليك العودة من جديد ومحاولة تحقيق الفوز”.

وأضاف: “شاهد فقط كيف انتقد الجميع كليان مبابي الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018 لكنه أضاع ركلة الجزاء أمام سويسرا فالجميع انتقده واعتبره السبب الرئيسي في خروج الديكة”.

وتابع: “هذه هي الفلسفة في كرة القدم، عليك أن تفكر في المستقبل وتحاول دائما تحقيق الفوز وهذه هي عقلية اللاعب الناجح، مثل نادال في رولان غاروس فاز بها في 13 مناسبة، وفي احدى مبارياته كان منهزما لكنه عاد بقوة وقاتل على كل كرة ونجح في الفوز باللقب بالرغم من أنه كان قد فاز باللقب في 11 مناسبة”.

وختم كلامه: “هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، فهم يلعبون دائما من أجل الفوز، ليس مرة واحدة فقط بل في كل مرة”.