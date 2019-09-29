محرز يكشف عن سرّ هدفه “العالمي” في مرمى “إيفرتون”

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يكشف عن سرّ هدفه “العالمي” في مرمى “إيفرتون”
بقلم أمير بهلول

كشف النجم الجزائري “رياض محرز” عن سر هدفه العالمي في مرمى “إيفرتون” أمس السبت في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “في بداية الأمر كنت أريد أن أسدد الكرة فوق الجدار”

وأضاف: “بعدها لاحظت أن هناك فجوة كبيرة ويمكن التسديد على يمين الحارس، وهو ما حدث وكان الأمر صعبا على الحارس”.

وتابع: “أنا سعيد بطبيعة الحال بالهدف الذي سجلته وسعيد أكثر بفوز الفريق لأن هذا هو الأمر المهم”.

في حين ختم كلامه قائلا: “كانت النتيجة 1-1 وكان الوقت في صالح الفريق الخصم لذلك الهدف جاء في الوقت المناسب وبعدها قتلنا المباراة بالهدف الثالث ونحن سعداء بهذه النتيجة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=705846

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com