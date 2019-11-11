محرز يكشف عن طبيعة علاقته مع غوارديولا !

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن علاقته مع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وأجرى رياض محرز حوارا مطولا مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تطرق من خلاله إلى العديد من النقاط التي تخص وضعيته في السيتي قائلا:

“علاقتي بغوارديولا عادية..هو شخص يحب الإنتصارات دائما، ويعمل على تطوير الفريق، ويشرح لنا كل شيء من الألف إلى الياء من أجل أن يسهل لنا المباريات”.

وأضاف: ” غوارديولا يركز كثيرا على المباريات، وأنا أحب الالإجتماعات التي يترأسها، كما أنني أستمتع كثيرا في حصص الفيديو لأنني أتعلم الكثير منه”.