محرز يكشف عن كلمة السر للحصول على مكانة أساسية في السيتي

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن الطريقة التي تساعده للحصول على مكانة أساسية في مانشستر سيتي بالرغم من التنافس على الكبير التي تعرفه تشكيلة السيتي.

وأجرى رياض محرز حوارا مع موقع السيتي الرسمي أين كشف عن حظوظه في التنافس على مكانة أساسية في الفريق قائلا:

“يجب أن تكون قوي من الجانب الذهني لتصل إلى القمة، يكفيك أن تعمل بجهد من أجل اللعب بإنتظام في السيتي والمدرب هو الذي يقرر، وفي حال ما إذا لعبت جيدا في كل مباراة سيكون لك حظا أوفر للمشاركة الاساسية”.