محرز يكشف عن نصيحة “غوارديولا”

الرياضة
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محرز يكشف عن نصيحة “غوارديولا”
بقلم أمير بهلول

كشف “رياض محرز” عن نصيحة “غوارديولا” التي قدمها له في مباراتي “باريس سان جيرمان” في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “غوارديولا يطالبنا دائما بالقيام بالواجبات الدفاعية عند فقدان الكرة”.

وأضاف: “عندما تريد أن تصبح لاعبا في أعلى مستوى عليك أن لا تهمل واجباتك الدفاعية، وهذا ما قمت به”.

وتابع: “صحيح أنني لا أدافع جيدا لكن أقوم بمهامي وأساعد الفريق، في حال عدم قدرتي على ذلك فإني سأضر الفريق أكثر”.

وختم كلامه: “ربما ماعادا نيمار، مبابي، كريستيانو وميسي لا يقومون بواجبات دفاعية لأن لديهم إمكانيات هجومية خارقة”.


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