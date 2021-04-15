محرز يكشف كواليس ركلة جزاء دورتموند ويُشيد بالبياسجي

كشف النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن كواليس تسديده لركلة الجزاء سهرة الأربعاء ضد بوروسيا دورتموند الألماني.
محرز قال عقب نهاية اللقاء:”تدربنا على تسديد ركلات الجزاء يوم قبل المُباراة.. أردت تسديدة ركلة الجزاء القادمة التي نحصل عليها وشاء القدر أن تكون اليوم ضد دورتموند”.
وأضاف:”لما حصلنا على الركلة كان الجميع يعلم أنني سأسددها.. أخذت المسؤولية ونجحت في الأمر وكانت مُفيدة للفريق”.
وعن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي:”هم فريق جيد ويمتلك لاعبين ممتازين لكن سنفكر في هذا اللقاء بعد لقاء تشلسي”.
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