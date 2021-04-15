محرز يكشف كواليس ركلة جزاء دورتموند ويُشيد بالبياسجي

الرياضة
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محرز يكشف كواليس ركلة جزاء دورتموند ويُشيد بالبياسجي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن كواليس تسديده لركلة الجزاء سهرة الأربعاء ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

محرز قال عقب نهاية اللقاء:”تدربنا على تسديد ركلات الجزاء يوم قبل المُباراة.. أردت تسديدة ركلة الجزاء القادمة التي نحصل عليها وشاء القدر أن تكون اليوم ضد دورتموند”.

وأضاف:”لما حصلنا على الركلة كان الجميع يعلم أنني سأسددها.. أخذت المسؤولية ونجحت في الأمر وكانت مُفيدة للفريق”.

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي:”هم فريق جيد ويمتلك لاعبين ممتازين لكن سنفكر في هذا اللقاء بعد لقاء تشلسي”.


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