محرز يكشف ما تغير على الخضر منذ وصولهم لدوالا

إعترف قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بأن الظروف المناخية في الكاميرون صعبة. مقارنة بما كان عليه الحال بالنسبة له ولزملائه في قطر.

وقال صاحب القدم اليسرى السحرية :”المناخ هنا مغاير لذلك الذي كان موجودا في قطر، ونحن مجبرون على التأقلم مع هذه الظروف”.

وأكد لاعب مانشستر سيتي، بأن الجميع مطالبون بتقديم أفضل ما لديهم من أجل تجاوز جميع المعوقات التي تعترض طريقهم.

طالع أيضا:

بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.

وكشفت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، عن قيام محرز بمراسيم زواجه من تايلور، بصفة رسمية وفق الشريعة الإسلامية.

كما يأتي هذا، عقب قيام الدولي الجزائري، بمراسيم مدنية في وقت سابق، على أن يتم تنظيم حفل كبير مستقبلا في انجلترا.

يذكر أن محرز أهدى تايلور خاتم خطوبة قيمته 7 مليار سنتيم، كما اشترى منزل في مانشستر، بقيمة 36 مليار سنتيم.

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز رسالة متفائلة لمحبي الخضر، قبل دخولهم لأجواء الكان، وملاقاة سيراليون، بعد ظهيرة بعد غد الثلاثاء.

وظهر نجم مانشسر سيتي في فيديو على الحساب الرسمي لـ”الكاف” قال فيه :”أهلا معكم رياض محرز، نحن في كأس إفريقيا”.

وواصل :”أشكر الجزائريين على دعمهم لنا، وسنجعلهم فخورين بنا”.