محرز يكشف موقفه من المشاركة مع الهلال في مونديال الأندية

حسم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، موقفه من المشاركة رفقة نادي الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها جوان المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت رغبة مسؤولي الهلال. في استعارة عدد من نجوم دوري “روشن” للتألق في مونديال الأندية. يتقدمهم نجم الخضر، ولاعب الغريم الأهلي السعودي، رياض محرز.

وعقب الفوز المحقق أمس أمام الأخدود. وتسجيله هدفا عالميا من مخالفة مباشرة. سُئل محرز، عن امكانية تدعيم صفوف الغريم الهلال، في كأس العالم للأندية.

ورد قائد “الخضر” الذي تألق هذا الموسم بشكل ملفت للانتباه بتسجيله 17 هدفا، وتقديم 19 تمريرة حاسمة في مختلف المنافسات: “لا لن ألعب مع الهلال، سألعب للأهلي .. فقط مع الأهلي”.