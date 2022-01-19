محرز يلبي رغبة مناصر كاميروني من ذوي الإحتياجات الخاصة
محرز يلبي رغبة مناصر كاميروني من ذوي الإحتياجات الخاصة
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أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه وزملاءه متعودون على الضغط، معترفا في ذات الوقت بأن مباراة الغد لن تكون سهلة.
وصرح محرز، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية: “نحن متعدون على الضغط، ونعيشه دائما، قبل كل مباراة”.
كما أضاف: “صحيح أن هناك ضغط إضافي حاليا، بالنظر لنتائجنا السابقة، ومن أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل”.
وتابع رياض محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة، الكل يطمح في التأهل، ما يجعل أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين”.
محرز: “علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين”
كما شدّد قائد المنتخب الوطني رياض محرز، على ضرورة استعادتهم للفعالية الهجومية أمام كوت ديفوار، والتي غابت عنهم في أول مبارتين.
وصرح محرز، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة كوت ديفوار: “هذه هي افريقيا لها كرة قدم خاصة وظروف خاصة”.
كما أضاف: “من ناحية النقاط ليس هذا ما كنا نتمناه، أما في اللعب نقوم بما يجب ونخلق العديد من الفرص، لكن خانتنا الفعالية”.
وأكد رياض محرز سعيهم لاستعادة فعاليتهم أمام كوت ديفوار: “علينا أن نستعيد فعاليتنا وخلق الفارق في مباراتنا المقبلة”.
بلماضي يطالب بتفادي الحديث عن الماضي
فضّل الناخب الوطني جمال بلماضي التطرّق للحديث عن الخسارة الأخيرة أمام منتخب غينيا الاستوائية المفاجأة.
وطالب بلماضي الجميع بتفادي الحديث عن الماضي والتركيز على التفكير المستقبلي. وقال خلال الندوة الصحفية اليوم “لا يجب العيش في مرحلة الفوز الدائم. يجب علينا تعلّم الخسائر في بعض الاحيان حتى نأخذ خبرة أكبر” وأضاف “تلقينا هدف من مخالفة وقدمنا مستوى جيّد خلال مواجهتين”.