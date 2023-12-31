محرز يلتحق بتعداد الخضر في سيدي موسى

سجّل قائد المنتخب الوطني رياض محرز، وصوله اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، لمباشرة تربصه رفقة المنتخب الوطني.

ونزل محرز، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، بعد ظهر اليوم، أين كان ةفي استقباله مسيريين من الفاف.

وتوجه قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، مباشرة إلى مركز سيدي موسى، للالتحاق ببقية زملائه.

يذكر أن رياض محرز، وباقي تعداد المنتخب الوطني سيشدون رحالهم غدا الإثنين، إلى الطوغو، لمباشرة آخر تربصهم لهم قبل نهائيات “كان 2023” المقررة بكوت ديفوار.