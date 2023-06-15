محرز يلتحق بزملائه في تربص سيدي موسى

التحق الدولي الجزائري رياض محرز بتربص سيدي موسى، اليوم الخميس قادما من أوروبا بعدما اختتم مهامه الكروية مع مانشستر سيتي.

ومن المنتظر، أن يندمج رياض محرز مع زملائه في التربص الاستعدادي لمقابلة أوغندا يوم 18 جوان المقبل بداية من الساعة الرابعة مساء.

وسيكون محرز معنيا بمواجهة منتخب أوغندا التي ستجري بملعب جابوما في الكاميرون التي تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس افريقيا.

كما سيتدرّب حامل لقب رابطة أبطال أوروبا رفقة زميله الجديد و نجم روما الايطالي حسام عوار لأول مرة، بعد قرار الأخير بالدفاع على الألوان الوطنية مؤخرا.

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