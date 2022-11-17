محرز يلتحق بماجر وبلومي في ترتيب هدافي الخضر

رفع الدولي الجزائري رياض محرز، أمس الأربعاء، رصيده من الأهداف مع المنتخب الوطني، في ودية الخضر أمام مالي.

وتمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في هذه المباراة الودية، عن طريق ضربة جزاء.

كما مكن هذا الهدف، نجم مانشستر سيتي، من رصيده من الأهداف مع المنتخب الوطني إلى 28 هدف، في 77 مباراة حمل فيها الألوان الوطنية.

وبهذا يتقاسم رياض محرز، المركز الثالث، لترتيب أحسن هدافي المنتخب الوطني، رفقة الأسطورتين لخضر بلومي، ورابح ماجر.