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محرز يلتقي بصديق الطفولة في تدريبات السيتي

الرياضة
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محرز يلتقي بصديق الطفولة في تدريبات السيتي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

باشر النجم الدولي الفرنسي “بينجامين ميندي” التدريبات مع فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي قبل مواجهة فريق “بايرن ميونيخ” الألماني في كأس الأبطال الدولية.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على “اليوتيوب” فيديو يُظهر إجراء بطل العالم رفقة الديوك لأول حصة تدريبية مع فريقه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتربط الظهير الأيسر الفرنسي علاقة صداقة قوية مع النجم الدولي الجزائري الجديد لمانشستر سيتي رياض محرز وكان السباق لتهنئته.

حيث سبق للثنائي اللعب معا في فريق لوهافر الفرنسي لسنوات عديدة قبل أن ينضم ميندي لموناكو ومحرز لليستر سيتي.


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