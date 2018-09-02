محرز يلتقي بطل العالم بباريس

إلتقى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بمتوسط ميدان المنتخب الفرنسي وجوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي.

وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش نهائي دورة “نايك فونتوم” التي أقيمت اليوم الأحد بملعب “إيميل أنتوني”.

ونشر لاعب الخضر صورة تجمعه بماتويدي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام”.

وعمدت شركة ” نايك” للألبسة الرياضية على إختيار رياض محرز كسفيرا لعلامتها الجديدة “فونتوم”، وإختيار بلدية سارسيل لإحتضان النهائي بإعتبارها مسقط رأس الدولي الجزائري .