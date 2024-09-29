محرز يلجأ لخطة جديدة لاستعادة مستواه الحقيقي

يسعى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، لاستعادة مستواه الحقيقي هذا الموسم، باعتماد خطة جديدة.

وحسب صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، قرّر محرز، الاستعانة بمحضر بدني خاص، من أجل العمل على تحسين مستواه البدني وبلوغ أفضل فورمة.

وتأتي هذه الخطوة من الدولي الجزائري، بعد الانتقادات التي طالته بداية هذا الموسم نظير مردوده مع ناديه الأهلي السعودي في الدوري المحلي.

كما يسعى رياض محرز، للتواجد في أفضل مستوياته، قبل التربص المقبل للمنتخب الوطني، المقرر شهر أكتوبر المقبل، والذي تتخلّله مواجهة منتخب الطوغو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.