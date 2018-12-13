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“محرز” يلفت الأنظار بسيارة تفوق قيمتها الـ4 ملايير!

الرياضة
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“محرز” يلفت الأنظار بسيارة تفوق قيمتها الـ4 ملايير!
بقلم إسماعيل عشاش

لفت الدولي الجزائري، رياض محرز الانظار، اليوم الخميس في تدريبات “مانشستر سيتي”، بسيارة “بانتلي” لا تقل قيمتها عن 4 ملايير.

وظهر الجناح الطائر وهو مُتوجه صوب مركز تحضيرات “السكاي بلوز”، رفقة سائقه الشخصي، لإستئناف التدريبات مع أشبال المدرب “بيب غوارديولا”.

ويأمل اليساري أن يتمكن من لفت أنظار الطاقم الفني لفريقه، بُغية إسترجاع مكانته الأساسية، والمُشاركة في الجولة القادمة من “البريميرليغ”.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، إكتفى بمُلازمة مقاعد البدلاء، من المواجهة التي فاز بها زملاؤه أمام “هوفنهايم” في رابطة الأبطال.


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