محرز يلهب القمة أمام ارسنال ويوجّه رسالته لغوارديولا

أكّد الدولي الجزائري رياض محرز استعداده للصدام القوي بين فريقه مانشسستر سيتي وارسنال في منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأبدى رياض محرز ذلك، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” اليوم عندما أشار إلى جاهزيته الكبيرة للموقعة.

كما طالب رياض محرز بطريقته الخاصة من المدرب بيب غوارديولا الاعتماد عليه سيما وأنه يتواجد في نسق تصاعدي رهيب.

وظهر قائد الخضر في تدريبات “السيتيزنس” بمعنويات مرتفعة جدا، كما كتب على صفحته “جاهز” للعرض الكروي.

وكان قائد الخضر قد قدّم مباريات في القمة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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