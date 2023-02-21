محرز يلهب القمة المنتظرة لمانشستر سيتي  :”نحلم بالفوز برابطة الأبطال”

ألهب الدولي الجزائري رياض محرز مباراة الغد لفريقه مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في الدور 16 من رابطة الأبطال.

وقال رياض محرز في تصريح له اليوم الثلاثاء لـ “ديلي ميل” “عملنا بشكل جدي لهذه اللحظات الخاصة”.

وأضاف نجم مانشستر سيتي “نحن فريق بُني لهذه اللحظات الخاصة، نحن فريق، بني لهذه اللحظات الخاصة”

كما أردف عن المباراة التي ستجري ريد بول أرينا “علينا الفوز بهذه الكأس التي يريدها الجميع. نحن لاعبون نستطيع أن نصنع الفارق في اللحظات الحاسمة. وأنا واحد منهم”.

وختم مهاجم الخضر “علينا الفوز بهده الكأس التي يحلم بها الجميع، نحن لاعبون نستطيع أن نصنع الفارق في اللحظات الحاسمة، وأنا واحد منهم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption