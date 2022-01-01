محرز يلهب مشاعر الجزائريين قبل إلتحاقه بتربص قطر

أعلن قائد الخضر رياض محرز قرب رحيله صوب الدوحة القطرية اليوم. خلال التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي على “الفايسبوك”.

وقال محرز “الوجهة كأس إفريقيا” بعد الإنتهاء مباشرة. من مباراة فريقه مانشيستر سيتي أمام نادي أرسنال التي سجّل فيها أحد أهدافه الشخصية.

و من المنتظر، أن يلتحق اليوم أو غدا على أقصى تقدير النجم الجزائري بالتربص، أين سيشرع في التحضيرات بالدوحة قبل شدّ الرحال إلى الكاميرون.

يذكر، أن محرز سيخضع لراحة قبل شروعه في التدرب رفقة المجموعة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذله في منافسة “البريمريلغ”.

يحدث هذا، في ظل إنتظار الجماهير الجزائرية مشاهدة رياض وهو يروّض الكرة رفقة زملائه.