محرز يمازح غوندوغان ويثنى على آدائه

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز، بالهدف الجميل الذي سجله زميله غوندوغان، اليوم الأحد، في شباك ايفرتون.

ونشر محرز، تغريدة على “تويتر”، “قال فيها: “كان يجب فقط ترك غوندوغان يفعل ما يريده اليوم”، في اشارة منه بسماحه لزميله بتسديد المخالفة بدلا منه.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة له إلى جانب غوندوغان، خلال تسجيله هدف من مخالفة مباشرة.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بتمريرة حاسمة، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه السيتي، بثلاثية نظيفة على حساب ايفرتون.