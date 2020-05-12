محرز يمازح لحسن: “يلعب على الهبطة ويضحك علينا”!

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“الموسم الأول في البريمرليغ كان صعبا، ففي شهر مارس كنا في تربص في قطر، وكان فريق ليستر سيتي في المرتبة الأخيرة بـ 19 نقطة، وكانو يسخرون مني في حين أن لحسن في كل حياته كان يلعب على البقاء”.

“وقعت العقد مع ليستر وإشترطوا شرط جزائي بـ 25 مليون وأنا رفضت، لأن الأسعار لم تكن متوهجة مثلما هي عليه اليوم لأن نيمار لم يكن قد إنتقل إلى باريس سان جيرمان وقتها لأنه هو الذي أشعل سوق الإنتقالات “.