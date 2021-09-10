محرز يمثل أمام القضاء الإنجليزي وهذه عقوبته

مثل الدولي الجزائري، رياض محرز، أمام القضاء الإنجليزي، في الساعات الماضية، وفقا لما كشفته جريدة “الصن” البريطانية، وذلك بسبب قيادته لسيارته بطريقة مُتهورة، وتجاوزه للسرعة المُحددة في المنطقة التي كان يتجاوز فيها.

وأوضحت “الصن” دائما، بأن “الرادار” ضبط صاحب القدم اليُسرى وهو يسير بسرعة تصل لـ193 كلم في الساعة، في منطقة يُفترض ألا تتجاوز السرعة فيها 113 كلم في الساعة.

وإعترف الجناح الطائر بالمخالفة التي إرتكبها، ليُحكم في حقه بدفع قيمة مالية تصل لـ2500 جنيه إسترليني، إضافة لحرمانه من رخصة السياقة الخاصة به لمدة 56 يوما.